Elodie conquista il pubblico dell'Azzurro Food: sold out a Sciacca

Registrato il sold out per il concerto di Elodie in piazza Scandaliato a Sciacca. La cantante romana ieri, 9 agosto, è salita sul palco di "Azzurro Food – La cucina al centro del Mediterraneo" richiamando l'entusiasmo di famiglie, ragazzi e bambini che hanno riempito la piazza centrale della città e tutte le strade del centro storico. Elodie ha coinvolto il pubblico con i suoi successi da "Margarita" a "Nero Bali" e "Pensare Male".

Elodie Di Patrizi, dopo "Amici di Maria De Filippi" a cui ha partecipato nel 2015, quest’anno ha scalato tutte le classifiche di gradimento della musica italiana. Ad aprire il concerto il duo pop milanese Vhsupernova ed il talento dell’Indie Pop italiano Sammartino. Al termine della serata piazza Scandaliato si è trasformata in una discoteca all’aperto con la musica firmata dal Dj set Cal Bonjovi.

Cresce intanto l'interesse per Azzurro Food, l’evento dedicato al buon cibo che, da sei anni, vede protagonista Sciacca e la sua marineria. Da quattro giorni la manifestazione coniuga promozione del territorio, ricca offerta enogastronomica, cultura e spettacoli.

Sono state le postazioni dello chef de “La Prova del Cuoco” Natale Giunta, resident chef della manifestazione, ad raccogliere curiosi e appassionati di street food siciliano. Tra le prelibatezze presentate dallo chef piatti ispirati alla tradizione marinara di Sciacca: tante le varietà di panini tra cui quello con gambero rosa, tipicità locale; i coppi di fritti; il polpo bollito. Immancabile poi il "Piatto Azzurro".

Una delle novità di quest'anno, che ha totalizzato il record di presenze, è stata la Lounge & Sushi area, uno spazio elegante situato nell’incantevole terrazza vista mare di piazza Scandaliato e dedicata al sushi firmato da Natale Giunta. Il tutto accompagnato dai sapori d’oriente e dai cocktail d’autore realizzati dal barman Gianluca Nardone.

E' invece fissato per stasera, 10 agosto, l'appuntamento con il cooking show di Anna Moroni direttamente da “Ricette all’italiana” e il divertentissimo spettacolo di cabaret di Ernesto Maria Ponte.

