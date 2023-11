«Perdonaci, piccolo angelo»: Schifani commosso per la bimba morta a Lampedusa, i genitori sono sotto choc

«Quante vite innocenti vanno ancora sacrificate?». Con queste parole Renato Schifani apre un messaggio scritto attraverso un post sul suo profilo Facebook, dopo il naufragio di ieri (lunedì 20 novembre) a Lampedusa, che è costato la vita, a una bambina di due anni. «Cosa deve accadere - prosegue il presidente della Regione Siciliana - affinché l’Europa abbia un sussulto di dignità? Aveva solo due anni l’ultima vittima dell’ennesimo naufragio di Lampedusa. Perdonaci piccolo angelo». Il post è chiuso da un cuore e da un paio di mani giunte e affiancato da un'immagine di lutto.

Le ricerche dei dispersi stamane non hanno dato alcun esito. Non ci sono tracce degli otto migranti, fra cui due bambini, che a dire dei superstiti sarebbero dispersi nelle acque di fronte a Capo Ponente. I due velivoli della guardia di finanza e della guardia costiera, utilizzati durante la notte, sono rientrati alla base, in mare ci sono ancora due motovedette: la Cp 327 della Capitaneria e la V836 delle fiamme gialle. Fra i superstiti ci sono due ragazzi ivoriani che sono stati soccorsi da due pescatori di Lampedusa.

In tarda mattinata verrà effettuata invece l’ispezione cadaverica sulla bimba di 2 anni morta ieri sera. L’esame servirà a stabilire le esatte cause del decesso della piccina, che era stata portata a nuoto sugli scogli di Cala Ponente dalla mamma e dal papà, subito dopo il naufragio della barca salpata da Sfax. I genitori della piccola, originari della Guinea, si trovano adesso all’hotspot di contrada Imbriacola. Hanno già effettuato il riconoscimento del cadavere e sono sotto choc, assistiti dagli psicologi della Croce Rossa italiana che si occupa della gestione della struttura di primissima accoglienza di contrada Imbriacola.

Nella foto il momento dell'arrivo della barca dei pescatori Salvatore e Giuseppe Del Volgo