Migranti, troppo caos sotto il tendone di Porto Empedocle: il prefetto ferma i trasferimenti da Lampedusa

Il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, ha fermato, per oggi (15 agosto), i trasferimenti dall’hotspot di Lampedusa che accoglie 1.897 migranti. Ieri, con i due traghetti di linea, sono state spostate a Porto Empedocle complessivamente 548 persone. Nell’area di pre-identificazione, creata all’estremità del porto empedoclino, ci sono 1.269 migranti, troppi per una location che è attrezzata per appena poche centinaia. Dopo i disordini di ieri sera, durante i quali per s’è temuto che potesse scoppiare una rivolta, il prefetto ha deciso di sospendere gli spostamenti con i traghetti di linea. Serve infatti, per prima cosa, alleggerire le presenze fra gazebo e tensostruttura di Porto Empedocle.

Romano, dopo l’aggiudicazione provvisoria per realizzare, in contrada Caos a Porto Empedocle, un hotspot che consentirà di accogliere i migranti, ha detto: «Si farà una consegna anticipata del cantiere, nelle more della stipula del contratto che di solito porta via un paio di settimane. Consegna anticipata per consentire alla ditta di Cammarata di effettuare le prime attività e soprattutto l’ordine dei materiali perché non è un cantiere di costruzione, ma di prefabbricati. I materiali sono molto importanti e, ultimamente, le forniture sono state un po’ problematiche».