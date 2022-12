Salvini a Lampedusa: 850mila euro per aiutare il comune

«La gestione degli sbarchi incide drammaticamente sul bilancio del Comune di Lampedusa: grazie all’impegno della Lega è stato approvato l’emendamento nel cosiddetto Aiuti Quater che garantisce una semplificazione amministrativa e che garantirà più personale al Comune». Così una nota della Lega . «Le buone notizie - aggoiunge la nota - non finiscono qui: nella Legge di Bilancio saranno garantiti 850 mila euro. Si tratta delle risorse necessarie per compensare, almeno economicamente, le ricadute dell’Hot Spot sull’amministrazione comunale. Non solo. La Sicilia riceverà 200 milioni fondamentali per il bilancio. Una scelta che conferma la grande attenzione della Lega per le esigenze dei territori. Domani, Salvini sarà a Lampedusa per ringraziare le donne e gli uomini in divisa che ci lavorano».

