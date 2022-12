Emendamento Lega: il Comune di Lampedusa potrà assumere personale anche senza bilancio

Assunzioni di personale anche senza bilancio previsionale approvato. Lo prevede un emendamento nella legge di bilancio, presentato dalla Lega esclusivamente in favore del Comune di Lampedusa e Linosa. La norma dovrà essere approvata in Parlamento prima di essere operativa. È previsto infatti che nei «Comuni delle isole minori con popolazione fino a 10 mila abitanti, ove nell’anno precedente è stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore ad almeno il triplo della popolazione residente» si potrà procedere ad assunzione di personale anche senza il bilancio previsionale approvato.

Anche di questo il vice premier Matteo Salvini, presente sull’isola, ha parlato ieri sera, 18 dicembre, con il sindaco delle Pelagie Filippo Mannino. Nella legge di bilancio saranno poi garantiti, come annunciato in questi giorni, 850 mila euro per compensare - almeno economicamente - le ricadute dell’hotspot sull'amministrazione comunale. L'11 dicembre, il sindaco Mannino aveva lanciato un appello per il «pacchetto Lampedusa» che servirà a superare le difficoltà che sta attraversando il Comune, «sia per l’incessante fenomeno migratorio che per eredità del passato».

«Abbiamo lavorato - spiega il sindaco - su due binari: il decreto aiuti quater per avere anche nel 2022 il contributo legato ai costi del fenomeno migratorio, e la legge di bilancio per affrontare il tema del disavanzo eccessivo ereditato dalle passate gestioni che impedisce di dare ai cittadini servizi di qualità».

Salvini ieri sera, accompagnato da Mannino e dal suo vice Attilio Lucia, esponente della Lega, ha visitato il centro di Lampedusa, soffermandosi a chiacchierare con quanti hanno allestito, lungo via Roma, i mercatini di Natale. Il leader della Lega, con al fianco la compagna Francesca Verdini, ha scoperto una Lampedusa diversa - non affollata da turisti - rispetto a quella conosciuta durante i mesi di agosto e settembre.

