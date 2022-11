Braccio di ferro a Naro tra sindaco e consiglio, Brandara: “Bloccati finanziamenti”

Il consiglio comunale si è auto sospeso a Naro, paese in provincia di Agrigento. Sul caso è scoppiata la polemica che ha visto al centro il sindaco, Maria Grazia Brandara, che in una lunga lettera spiega come il consiglio «stia usando la scusa puerile della trasmissione in diretta streaming per celare la reale motivazione (subdola e rancorosa) di voler fare uno sgarbo a me».

Brandara, però, ha acceso i riflettori anche sul tema dei finanziamenti: secondo il sindaco, infatti, il rinvio sostanzialmente a data da destinarsi delle attività del Consiglio, bloccherà l’entrata in bilancio di un finanziamento ministeriale di 700 mila euro per la manutenzione straordinaria e la messa in funzione del campo sportivo comunale di contrada Messer Rinaldo, l’entrata in bilancio del finanziamento ministeriale di 134 mila euro concesso al Comune di Naro, individuato come «paese marginale», l’incasso del finanziamento ministeriale di 170 mila euro concesso al Comune per rinnovare ed ampliare l’impianto urbano di videosorveglianza, l’entrata in bilancio del finanziamento di 90 mila euro per la riqualificazione e la manutenzione del verde pubblico.

«Questi sono soltanto alcuni esempi dello scempio che è stato combinato dai consiglieri - continua a scrivere Brandara - che non hanno voluto svolgere la loro pubblica funzione, rinviando scriteriatamente la seduta del consiglio comunale e soprattutto l’argomento iscritto al punto 3 dell'ordine del giorno, riguardante le spese da finanziare e le relative variazioni di bilancio, ignorando totalmente il rispetto di scadenze ben precise che potranno far perdere alcuni di questi finanziamenti, con responsabilità non certo addebitabile all’Amministrazione attiva».

