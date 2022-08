Brandara ai sindaci agrigentini: pietre d’inciampo per i morti di tumore

Il sindaco di Naro (Agrigento) Maria Grazia Brandara lancia ai sindaci della provincia una proposta: mettere una pietra d’inciampo per ogni morto di tumore del comune che amministrano. «Così come le pietre d’inciampo ricordano i deportati nei campi di sterminio, noi vogliamo fare memoria dei nostri morti per tumore dedicando ad essi qualcosa che possa essere un monito per una strage silenziosa», dice. “Voglio essere estremamente chiara - spiega -: non si tratta di un paragone tra le vittime della follia nazista e i morti per patologie tumorali, anche perché ho avuto e avrò sempre massima fiducia nei confronti delle istituzioni preposte e, se mi verrà detto che non ci sono anomalie epidemiologiche rilevate, non potrò che prenderne atto come sindaco e come donna. Tuttavia, come cittadina e come parente di persone portate via da questo killer silenzioso, voglio si crei un monito perenne che ricordi i nostri padri, le nostre madri, i nostri fratelli e le nostre sorelle. Non per cercare un colpevole, se non c’è, ma per farne memoria».

© Riproduzione riservata