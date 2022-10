Montevago, ripartono i lavori per il restauro della Chiesa Madre a 54 anni dal terremoto

Proseguiranno i lavori di riqualificazione della vecchia chiesa Madre di Montevago nel Belice, già in parte riaperta alla fruizione turistica dopo la prima fase dei lavori di catalogazione e restauro.

Un nuovo finanziamento è stato decretato dall’assessorato regionale alle Infrastrutture nell’ambito del Piano di sviluppo e coesione della Sicilia. Lo fa sapere in una nota il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo. Ammonta a circa un milione e mezzo di euro (1.439.372,68 per l'esattezza) la somma complessiva stanziata per i lavori di completamento del restauro della vecchia cattedrale riavviata al culto lo scorso gennaio a 54 anni dal sisma del Belìce e in questi mesi diventata location di diverse iniziative culturali.

