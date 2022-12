Montevago, scomparso l'89enne Giuseppe Ambrogio: l'appello dei familiari

Sono ore d'ansia a Montevago per la scomparsa di Giuseppe Ambrogio. Dell'89enne non si hanno notizie da due giorni. A presentare la denuncia è stato il figlio Baldo, che ha postato su Facebook la foto dell'uomo e scritto un messaggio.

"Questo Signore è mio padre Giuseppe Ambrogio, detto lu zu Peppino. È scomparso da ieri mattina il 13.12.2022. Per favore vi chiedo gentilmente se qualcuno lo vedesse può contattare o il 112 oppure al mio numero 3396059073. È una persona molto gentile non è cattivo. Vi ringrazio tutti per il favore”, scrive Baldo Ambrogio sul proprio profilo social.

A Montevago sono iniziate ieri le ricerche da parte dei vigili del fuoco, anche con l’uso di droni, e unità cinofile. Stamattina sono al lavoro altre squadre a supporto.

© Riproduzione riservata