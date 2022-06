L'esplosione di Ravanusa, iniziano le verifiche sulle case

Dopo la tragedia si pensa alla riqualificazione. Inizieranno venerdì prossimo, 10 giugno, infatti, i sopralluoghi dei tecnici nominati dalle famiglie che sono state sgomberate dalle loro abitazioni dopo l’esplosione dell’11 dicembre scorso in via Trilussa a Ravanusa. Il sopralluogo verrà effettuato da esperti in ingegneria sismica e strutturisti che dovranno, dunque, verificare la tenuta statica degli immobili che rientrano nell’area del quartiere Mastro Dominici.

La commissione inizierà da via delle Scuole. Gli esperti di parte nominate dalle otto famiglie ritengono che le loro case non debbano essere rase al suolo e che, anzi, potrebbero essere recuperate. A seguire il caso l’avvocato Silvia Sazio. Secondo i ricorrenti è possibile rientrare a casa in quanto le loro abitazioni non hanno subito danni strutturali. I proprietari delle abitazioni che sorgono nella zona dello scoppio hanno parlato «di ignobile ostruzionismo» per imporre un progetto che non è condiviso da chi ha case che seppure danneggiate hanno retto all’esplosione.

