Funerali solenni per le 9 vittime di Ravanusa, l'Anci: «Bandiere a mezz'asta»

Il corteo funebre attraverserà domani corso della Repubblica per poi giungere in piazzale Primo Maggio dove, alle 16:30, inizieranno i funerali solenni delle 9 vittime (10 con il piccolo Samuele che è rimasto nel grembo della mamma) della strage di sabato sera a Ravanusa. A presiedere la celebrazione eucaristica sarà l’arcivescovo di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano. Durante la giornata, i poliziotti della Questura di Agrigento hanno effettuato diversi sopralluoghi per pianificare le misure di sicurezza che saranno imponenti. In rappresentanza del governo Draghi a Ravanusa dovrebbe arrivare il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini. Annunciata anche la presenza del capo del dipartimento nazionale della Protezione civile Fabrizio Curcio, del capo dipartimento dei vigili del fuoco Laura Lega e del governatore della Regione Nello Musumeci.

L'invito dell'Anci Sicilia: "Bandiere a mezz'asta nei Comuni"

Domani in occasione dei funerali di Stato per commemorare quanti hanno perso la vita nell’esplosione a Ravanusa, l’Anci Sicilia in segno di lutto e di vicinanza alle famiglie delle vittime e alla comunità guidata dal sindaco Carmelo D’Angelo, invita i comuni dell’Isola a esporre le bandiere a mezz’asta.

