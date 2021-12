Santa Margherita, l’ex stazione di contrada Gulfa diventerà un centro fieristico

Un Natale di sorprese per il Comune di Santa Margherita Belice che ha ricevuto mezzo milione di euro dal Gal Valle del Belìce per il recupero dell’ex stazione ferroviaria di contrada Gulfa da destinare a fiera.

Il corpo principale dell’edificio manterrà inalterate le caratteristiche. All’ingresso verranno aggiunti altri due accessi, trasformando le finestre in porte per garantire l’accessibilità ai locali anche alle persone diversamente abili. Gli ambienti al piano terra e al secondo piano rimarranno immutati nelle loro caratteristiche dimensionali, le volte ed i camini saranno ripristinati. Al pianoterra ed al secondo piano i servizi igienici saranno dislocati nel nuovo corpo di fabbrica. Al piano terra verranno anche sistemati un wc per disabili ed un locale da adibire a biglietteria per la fermata delle autolinee presente sulla strada statale.

L’area esterna potrà ospitare eventi fieristici o piccole manifestazioni rurali o di commercio di prodotti tipici locali. Stand e gazebo potranno essere dislocati all’interno del giardino ed in prossimità dei percorsi pedonali, in numero tale da soddisfare le esigenze delle piccole aziende locali.

Soddisfatto il sindaco di Santa Margherita Belice, Franco Valenti, che aveva parlato di questo progetto in occasione della presentazione con la società Sais Trasporti-Autolinee Gallo della biglietteria in un immobile a contrada Gulfa. In questa zona è stata collocato un punto di riferimento per i pendolari e una palina informativa sui servizi della Sais Trasporti.

