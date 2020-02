Amministrative ad Agrigento, tensioni per la corsa alla segreteria Pd

Il PD, come si ricorderà, è commissariato e si prepara ad affrontare l'elezione del segretario provinciale non senza colpi di scena. Si è insediata mercoledì 26 febbraio la Commissione Provinciale per il Congresso di Agrigento composta da Gaetano Vella, Sara Chianetta, Norma Paci, Gerlando Riolo (assessore della Giunta Firetto) e Domenico Catuara.

La commissione ha eletto all'unanimità quale presidente l'ingegnere Gaetano Vella, dirigente di lungo corso, già segretario del Circolo del Partito Democratico di Canicattì. Tale Commissione ha il compito di gestire ed organizzare tutta la fase congressuale del Partito Democratico nella provincia di Agrigento. Due i candidati a segretario provinciale Giovanna Iacono e Simone Di Paola.

La presentazione delle candidature alla carica di segretario provinciale sono state fatte presso i locali dei Volontari di strada, siti ad Agrigento nel viale della Vittoria. Mentre i Congressi di Circolo saranno svolti attraverso un calendario concordato con gli stessi circoli.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE