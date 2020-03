Nel centrosinistra 2 i candidati per la segreteria ad Agrigento

Sono due le candidature giunte per la segreteria provinciale del Partito Democratico: Giovanna Iacono, segretaria provinciale uscente, e Simone Di Paola, capogruppo al consiglio comunale di Sciacca.

Di Paola, vicino alle posizioni politiche del deputato regionale Michele Catanzaro, lancia la sua candidatura in discontinuità, come riporta Domenico Vecchio in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, con quanto fatto fino adesso in seno al Partito Democratico agrigentino.

"Sto girando il territorio e mi sto confrontando con i militanti", dichiara Di Paola. "Gli avversari sono altri, e - afferma - non possono essere all'interno del partito. Grande rispetto per l'altra candidata ma il nostro vero antagonista è il centrodestra".

