Ex deputato del Pd Panepinto: "Ad Agrigento tessere col trucco"

"Da tesserato del Pd provo nausea a constatare che il commissario Lo Sacco ha inserito 150 tesserati che non erano nell’elenco del 7 gennaio scorso, ultima data per il tesseramento. Da 1.350 si passa a 1.500 tesserati oltre alle tessere dei giovani democratici nella provincia di Agrigento. Sono state torturate tante persone perbene a stare su una complicata piattaforma on line e riprovare diverse volte per avere la tessera del Pd e poi scoprire un’altra 'lista' fatta dopo il 7 gennaio". Lo dice l’ex deputato regionale del Pd, Giovanni Panepinto.

"Purtroppo non si sono ristabilite dopo il commissariamento e le elezioni di Zingaretti regole trasparenti e democratiche - sostiene -. Mi rammarico che Lo Sacco sia stato al servizio di un progetto preciso: fare il congresso dei dem con la sola partecipazione della sinistra del Pd. Si potrebbe dire che il 'lupo' perde il pelo ma non il vizio. Lo Sacco, e chi lo ispira, ha dato un cattivo esempio in una terra dove il Pd dovrebbe essere di esempio alla società siciliana". ANSA

© Riproduzione riservata