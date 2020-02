Parcheggio in piazza Ugo La Malfa ad Agrigento, via libera al progetto esecutivo

Via libera al parcheggio di interscambio di piazza Ugo La Malfa: è stato approvato il progetto esecutivo. Si tratta, così come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, del primo intervento d'attuazione del piano urbano della mobilità sostenibile di Agrigento, beneficiario di un finanziamento dell'assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità di 477.254,25 euro.

Nell'attuazione del Pums il parcheggio di piazza La Malfa è un primo passo. "Abbiamo partecipato al bando e il nostro progetto è stato approvato. Si apriranno i cantieri e doteremo intanto la città di un parcheggio d'interscambio con una navetta che consentirà ogni dieci minuti di collegare la zona a valle della città con il centro storico - dichiara il sindaco Lillo Firetto - . Inviteremo, così, residenti e turisti a usare il servizio pubblico per raggiungere il centro. L'intero sistema sarà vantaggioso per gli utenti, anche sotto il profilo economico".

