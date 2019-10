Rifiuti, stop alla raccolta dell'umido a Sciacca: il centro è saturo

«La raccolta della frazione umida dei rifiuti solidi urbani domani, lunedì 7 ottobre, viene sospesa a Sciacca a causa dell'indisponibilità dell'impianto di compostaggio della Sogeir di contrada Santa Maria per raggiunto limite di conferimento, così come comunicato dalla società».

Poche righe, ieri, dal Comune di Sciacca, da parte del sindaco, Francesca Valenti, e dell'assessore alla Gestione dei Rifiuti, Carmelo Brunetto, per annunciare un nuovo, l'ennesimo stop alla raccolta dell'umido in città che avviene ormai con sempre maggiore frequenza.

Gli amministratori chiedono «la collaborazione dei cittadini e dei titolari delle attività imprenditoriali. Nel giorno di sospensione del servizio, non si debbono uscire i mastelli dei rifiuti con la frazione organica, e non si deve neanche conferire la frazione umida dentro i cassonetti situati nelle aree periferiche non raggiunte dal servizio porta a porta».

