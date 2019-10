Emergenza rifiuti a Favara, parte divieto di conferire l'organico

Continua a Favara l'emergenza rifiuti, in particolare per il conferimento dell'organico mancando discariche disponibili a riceverlo. E ciò avviene dallo scorso 2 settembre da quando ha chiuso, per lavori di manutenzione, l'impianto di compostaggio di Lentini.

Il sindaco Anna Alba, nell'avvisare della situazione la popolazione, l'aveva invitata alla collaborazione al fine di evitare ulteriori disagi visto che il problema sarebbe stato risolto non prima del prossimo 19 ottobre.

«L'utenza favarese - dice l'assessore all'ambiente e alla nettezza urbana, Giuseppe Bennica - produce 10 tonnellate di umido al giorno il cui stoccaggio avviene presso il centro cosiddetto di trasferenza di Lercara Friddi da cui prosegue per Lentini. Saturatosi quest'ultimo punto di raccolta sono iniziati i problemi che non sono di poco conto visto che ci sono aspetti di ordine ambientale e igienico-sanitario da non sottovalutare e da salvaguardare».

