Rifiuti, a Sciacca si riparte con la raccolta dell'umido

Oggi i mezzi per la raccolta dei rifiuti potranno conferire la frazione umida nel centro di compostaggio e domani potrà essere effettuato un nuovo turno di raccolta. Questa mattina, invece, è stato ritirato il secco differenziato multimateriale, vetro, plastica, carta.

Nelle ultime ore si sta facendo strada una soluzione per evitare, in futuro, lo stop alla raccolta dell'umido, come avvenuto anche ieri. «Stiamo cercando - dice l'assessore comunale alla Gestione dei rifiuti, Carmelo Brunetto - un'area autorizzata per lo stoccaggio quando non è possibile conferire nel centro di contrada Santa Maria, gestito dalla Sogeir, che dovrà occuparsi comunque dell'ampliamento».

Tra oggi e domani le parti torneranno ad incontrarsi «e speriamo - dice Brunetto - che si trovi una ditta in grado di poter svolgere questo lavoro». L'impianto di compostaggio di Sciacca ha una capacità di ricevere rifiuti limitata, non sufficiente per 17 comuni tra i quali Sciacca che si avvicina ormai all'80 per cento di differenziata. «E noi prevediamo di estendere la differenziata anche ad altre zone della città - dice Brunetto - e questo, è innegabile, rischia di aggravare il problema che non riguarda, però, un impianto gestito dal Comune anche se noi siamo impegnati a trovare una soluzione».

