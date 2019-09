Amministrative ad Agrigento, Firetto e Zambuto si candidano

A piccoli passi verso le amministrative. Dopo la pausa estiva, fatta anche di giorni di trattative ed incontri tra i diversi esponenti politici, è arrivata la fase decisiva per le (probabili) alternative all'attuale sindaco di Agrigento.

Il calendario prevede alcune tappe forzate, con il passaggio verso incontri formali, ma soprattutto alla scelta di una figura convincente che possa scardinare l'attuale sindacatura. Su tutto, però, incombe, prima ancora della scelta delle persone, il delinearsi di alleanze, la stesura delle liste a supporto e l'intesa tra i big della politica nostrana.

Intese dalle quali dipenderanno le sorti dell'esecutivo nascente. Si vota nella primavera dell'anno prossimo. L'attuale sindaco Calogero Firetto rimetterà il suo mandato nelle mani dell'elettorato. Al popolo Agrigentino che, allora gli tributò un suffragio di voti, spetterà giudicare l'operato di questa amministrazione. A farsi avanti c'è stato Marco Zambuto, la sua idea di mettersi a disposizione per una nuova candidatura però al momento non è stata salutata con grande entusiasmo da parte del mondo politico. In questa fase, l'idea è quella di trovare, una proposta nuova. Un nome nuovo, nel modello Conte, potrebbe essere la soluzione che metta tutti d'accordo.

L'articolo nell'edizione di Agrigento del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata