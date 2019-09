Amministrative ad Agrigento, veto di Fratelli d'Italia su Firetto

Fratelli D'Italia, alle prossime amministrative ad Agrigento, presenterà una propria lista con persone che non hanno militato in altri partiti.

"È quasi pronta, e non c'è nessun vecchio politico", ha detto il coordinatore cittadino Fabio La Felice perchè, come riporta Domenico Vecchio in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, per il partito della Meloni la politica deve rimettere gli ideali al centro del dibattito. No quindi ai trasformisti e ai cambi di casacca.

In riferimento alla candidatura a sindaco Fratelli d'Italia chiude la porta a Firetto, mentre valuta la proposta di Marco Zambuto, al momento l'unica a non essere vincolata da veti.

