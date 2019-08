A Licata giurano e si insediano i primi 4 nuovi assessori

Nominati e insediati, dopo aver prestato giuramento davanti al sindaco di Licata (Ag) Giuseppe Galanti, i primi 4 nuovi assessori. Galanti, ieri, aveva azzerato l’esecutivo. Due dei nominati sono nuovi, mentre altrettanti sono stati riconfermati. I nuovi sono Domenico Tuttolomondo, di Raffadali (AG), segretario comunale in pensione, Antonio Montana di Licata.

I confermati, invece, sono Violetta Callea e Giuseppe Ripellino. Il sindaco ha già preannunciato che, la prossima settimana, entreranno in giunta Andrea Burgio, consigliere comunale in carica, alla pari di Callea e Ripellino, la cui nomina è stata rinviata perché fuori sede. Attesa la nomina anche di altri due assessori, i cui nomi non sono stati ancora resi noti. (ANSA)

© Riproduzione riservata