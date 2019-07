Agrigento, cambia la viabilità a San Leone: interdetti bus e mezzi pesanti

Per garantire sicurezza, scongiurare incolonnamenti chilometrici e assicurare un'ottima fruizione la polizia municipale e l'assessorato comunale alla Viabilità hanno apportato modifiche a San Leone.

Stop ai bus e agli automezzi superiori ai 35 quintali sul lungomare Falcone-Borsellino e piazza Giglia. Dopo aver installato otto parcometri, come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, adesso la polizia municipale ha deciso di cambiare anche alcuni sensi di marcia. È stato invertito, ad esempio, il senso unico di marcia delle vie Senatore Cognata e Senatore Canonica, dall'intersezione con via Eolo fino a piazzetta Ercole.

