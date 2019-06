Emergenza a San Leone, viale Le Dune invaso dalla fognatura

La fognatura è scoppiata e la sede stradale di viale Delle Dune, a San Leone, è stata invasa da liquami. Si tratta, così come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, di una situazione che in inverno si verifica quando ci sono gli acquazzoni ma non è una consuetudine in estate.

"Probabilmente si è ostruita la condotta a causa dalla scarsa pendenza e per la cronica mancata manutenzione", ha rilevato, ieri, dopo aver documentato l'accaduto, l'associazione ambientalista MareAmico.

"Viene un dubbio: siamo solo sfortunati o questa rottura domenicale è un sabotaggio per tornare alla gestione privata? - ha proseguito, lanciando l'interrogativo, MareAmico - . Quanto successo rappresenta un danno di immagine incalcolabile per la città di Agrigento".

