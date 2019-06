Il costone di contrada 'Maddalusa-Caos' si sta sbriciolando. Interessato da Firetto anche Musumeci

Il costone del Caos continua a sbriciolarsi. Il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, ha firmato - estendendo, di fatto, la precedente interdizione - un'ordinanza che vieta d'avvicinarsi a tutta l'area attigua alla corona della frana. Firetto ha interessato del caso il presidente della Regione, Nello Musumeci, in quanto commissario delegato per il dissesto idrogeologico e l'Anas. La zona risulta, del resto, già monitorata proprio dall'Anas che, nelle passate settimane, si era impegnata a realizzare interventi urgenti per la regimentazione delle acque a monte delle falesie.

Dopo il crollo dei giorni scorsi, scoperto da una motovedetta della Guardia costiera di Porto Empedocle - che è coordinata dal capitano di fregata Gennaro Fusco - è intervenuta anche la Protezione civile comunale di Agrigento per realizzare un mirato sopralluogo.

