Agrigento, Angelo Capodicasa è uscito dal coma farmacologico

L'onorevole Angelo Capodicasa, ex presidente della Regione siciliana, è uscito dal coma farmacologico indotto dai medici per la ripresa dopo l'operazione subita. L'uomo era caduto nei pressi della sua abitazione ad Agrigento, lo scorso 25 maggio, e aveva riportato una emorragia cerebrale.

L'uomo è stato già dimesso dall'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta e, come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, si trova in un centro di riabilitazione nel messinese. Il presidente della Regione Nello Musumeci, nel periodo in cui Capodicasa è stato ricoverato, è andato a trovarlo in ospedale.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE