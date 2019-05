Colpito da emorragia cerebrale: grave l'ex presidente della Regione Angelo Capodicasa

Ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Caltanissetta Angelo Capodicasa. L'ex deputato, vice ministro e presidente della Regione è stato soccorso in seguito a un'estesa emorragia cerebrale.

Il politico, passato ad Articolo 1 dopo una lunga militanza nel Pd, è stato soccorso in strada, nei pressi della sua abitazione, ad Agrigento, dove sarebbe stato trovato privo di sensi e in un lago di sangue. Pare che sia caduto, all'improvviso, per terra.

Dopo un primo ricovero al "San Giovanni di Dio" di Agrigento è stato trasferito d'urgenza al "Sant'Elia" di Caltanissetta. Solo ieri sera aveva partecipato ad una convention politica agrigentina per un candidato delle elezioni Europee.

