Racalmuto, Sergio Pagliaro è il nuovo presidente del Consiglio comunale

Nessun colpo di scena. Esattamente per come s'era vociferato fin dai giorni immediatamente successivi all'elezione del neo sindaco Vincenzo Maniglia, Sergio Pagliaro è il nuovo presidente del consiglio comunale di Racalmuto.

È stato eletto - ieri sera - con 8 preferenze su 12, quattro invece sono state le schede bianche: pari a quelle dei consiglieri d'opposizione.

Sergio Pagliaro prende, ufficialmente, il posto che è stato, durante l'amministrazione di Emilio Messana, di Ivana Mantione che, eletta per il secondo mandato consecutivo, resterà in aula "Marchese" come consigliere comunale. L'elezione del nuovo presidente dell'Assise è avvenuta, ieri sera, senza particolari intoppi.

Alle 20,40 è stato eletto - sempre con 8 preferenze su 12 - il vice presidente del Consiglio: Angelo Curto. Era presente, naturalmente, il neo sindaco Vincenzo Maniglia e la neo Giunta. Il capo dell'amministrazione racalmutese - che, negli ultimissimi giorni, si sta confrontando con tutte le priorità - poco prima aveva assegnato le deleghe ai componenti della sua squadra.

