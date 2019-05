Il referendum sui confini di Agrigento, Favara e Aragona: parte l'iter burocratico

Dopo oltre un quarto di secolo di incontri, discussioni, convegni ma anche di qualche resistenza, domenica scorsa si è posta la parola fine alla rettifica dei confini tra i comuni contermini di Agrigento, Favara e Aragona.

I "sì" alla consultazione referendaria sono stati traboccanti a testimonianza del fatto che lo scambio dei territori era diventato un bisogno improcrastinabile avvertito da tutte le parti in causa. E nessuno ha mai dubitato di un risultato diverso. Semmai l'unica preoccupazione ha riguardato il superamento del quorum avendo temuto un disimpegno dei cittadini che, per fortuna, non c'è stato.

E non a caso il 50% più uno degli aventi diritto ha voluto chiudere la pratica subito, senza attendere le ore piccole tanto che già a metà del pomeriggio dell'altro ieri il quorum era stato superato facendo scattare la validità del referendum autorizzato con decreto dell'assessore regionale alle Autonomie Locali, Bernardette Grasso, lo scorso 9 gennaio.

