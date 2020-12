Tasi 2016, ad Agrigento in arrivo 11 mila avvisi di accertamento

In arrivo anche 11 mila avvisi di accertamento per la Tasi 2016. Non soltanto Tari ed Imu, nelle ultime ore, i funzionari di palazzo dei Giganti hanno dato il via libera anche alla notifica - e la spesa per la raccomandata con ricevuta di ritorno ammonta complessivamente a 38 mila euro - di ben 11 mila avvisi per la Tasi.

Sarà una fine dell'anno decisamente complicata per gli agrigentini perché, in totale, giungeranno - per Tari 2015 e 2016, per Imu 2016 e per Tasi 2016 - ben 34 mila avvisi di accertamento. In un modo o nell'altro saranno tantissime le famiglie che verranno «toccate», ma ci saranno anche - e saranno tante - le famiglie che riceveranno più avvisi per tributi diversi appunto.

