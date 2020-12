Agrigento, il Comune invia 12 mila avvisi di accertamento Imu

Non soltanto Tari, ma anche Imu. Sono ben 12 mila gli avvisi di accertamento Imu 2016 che sono in corso di notifica da parte del Comune di Agrigento ad altrettante famiglie. Per tutti non sarà una fine dell’anno semplice.

I funzionari di Palazzo dei Giganti, per fare notificare i circa 12 mila avvisi d’accertamento, hanno fatto impegnare la somma complessiva di 39 mila euro, soldi necessari per la spedizione che sarà effettuatacon raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'articolo completo nell'edizione di Agrigento-Caltanissetta-Enna del Giornale di Sicilia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE