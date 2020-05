Parrucchieri, tagli gratuiti a medici ed infermieri a Sciacca

C’è una massiccia partecipazione a Sciacca all’iniziativa lanciata dal castellammarese Filippo Guzzetta, rappresentante de L’Orelal, per testimoniare gratitudine a medici e infermieri in prima linea nella lotta contro il Covid 19. Il 15 giugno 7 parrucchieri di Sciacca offriranno taglio e piega gratis.

L’iniziativa di Guzzetta ha già varcato i confini regionali e arrivano adesioni anche da Arezzo. «Abbiamo iniziato a poco a poco – dice Guzzetta –ma ben presto sono arrivate adesioni da molte città». Accursio Zito è pronto ad accogliere medici e infermieri, il 15 giugno.

«Ormai tutto – dice Zito –abbiamo capito che il loro ruolo è stato determinante in questa vicenda Coronavirus, che sono stati in prima linea e che tanti di loro hanno lasciato la vita. Vogliamo testimoniare loro con questa piccola iniziativa tutta la nostra gratitudine e li aspettiamo per questo servizio e per prenderci cura dei loro capelli». Complessivamente, le adesioni al progetto hanno già superato quota 100 e così c’è tanto interesse attorno all’iniziativa.

A Sciacca oltre a ad Accursio e Claudia Zito hanno aderito all’iniziativa altri parrucchieri.

