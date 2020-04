Emergenza coronavirus, l'ospedale di Sciacca apre l'area Triage

Sarà aperta, lunedì 6 aprile, l'area Triage dell’Ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca. Ad annunciarlo Alberto Firenze, commissario ad acta per l’emergenza coronavirus dei presidi ospedalieri di Sciacca e Ribera.

L’area è stata appena terminata, domani verranno effettuate le operazioni di pulizia e da lunedì si potranno ospitare i pazienti sospetti Covid-19 e in attesa di tampone. Questo in attesa del completamenti dei lavori che prevedono la realizzazione di posti letto di degenza ordinaria da aggiungere ai posti di terapia intensiva.

L’area Triage sarà composta da due stanze in isolamento di cui una dedicata a pazienti pediatrici o soggetti con grave rischio positività e in attesa di accertamento, e una stanza con due postazioni distanziate tra loro, tre box isolamento a pressione negativa, di cui una per pazienti cardiologici e due per sospetti positivi in attesa del tampone.

© Riproduzione riservata