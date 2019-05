Sciacca, il parco delle Terme riaprirà entro giugno

Riaprirà entro fine giugno il parco delle Terme di Sciacca. È stato ufficializzato durante un vertice voluto dal presidente della Regione, Nello Musumeci, che si è tenuto a Palazzo d'Orleans. All'incontro erano presenti il vicepresidente e assessore all'Economia Gaetano Armao, il sindaco di Sciacca Francesca Valenti, il capo di Gabinetto del presidente della Regione Nello Musumeci, Carmen Madonia e i dirigenti dei dipartimenti interessati. Il parco è stato formalmente consegnato dalla Regione al Comune di Sciacca, che dovrà occuparsi delle attività di manutenzione ordinaria.

Il dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale, invece, ha già avviato le operazioni di discerbamento e sistemazione del verde. Regione e Comune hanno concordato anche che entro l'estate verrà pubblicata la manifestazione di interesse per consentire ai gruppi imprenditoriali interessati di poter visitare le Terme, per valutare gli interventi necessari al ripristino e al rilancio dell'attività. Una procedura propedeutica al bando per la concessione del complesso termale, così come raccontato sulle pagine del Giornale di Sicilia oggi in edicola.

