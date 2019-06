Villa Comunale di Sciacca, progetto da 200 mila euro per la riqualificazione

Il Comune vara un progetto da 200 mila euro per la riqualificazione della villa comunale di Sciacca e la Regione interviene con gli operai del Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali, Sviluppo Rurale. Una giornata importante, ieri, per la villa comunale "Ignazio Scaturro" di Sciacca.

Le unità mandate ieri dalla Regione hanno eseguito lavori di potatura degli alberi, di scerbatura e di pulizia dell'area della villa. Al lavoro anche una squadra del Comune per effettuare interventi straordinari nell'area verde. È intervenuto per seguire i lavori il senatore Rino Marinello che fa parte anche del gruppo di volontari di Sciacca Pulita.

"La manutenzione straordinaria era assolutamente necessaria, ma ancora più importante adesso è assicurare alla villa - afferma il parlamentare - una manutenzione ordinaria e costante. Per questo motivo, auspico che l'amministrazione comunale stipuli quanto prima la convenzione con lo stesso Dipartimento regionale e che quindi venga firmata presto la delibera di giunta predisposta. La stipula della convenzione, in funzione dell'articolo 14 della legge regionale numero 16 del 1996, offrirà un beneficio a tutta la nostra comunità in funzione della programmazione ordinaria degli interventi da realizzare, anche nel prossimo futuro".

Nelle stesse ore, ieri mattina, a palazzo di città, è stato illustrato il progetto che vede la partecipazione del Dipartimento di Scienze Agrarie dell'Università di Palermo con il corso di laurea in "Progettazione e gestione di parchi e giardini", del Centro Interdipartimentale di Ricerche sulla Interazione Tecnologia-Ambiente, dell'istituto tecnico agrario "Amato Vetrano" e dell'Ipia "Accursio Miraglia" mediante l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE