"Crescere in digitale", al via il progetto della Camera di commercio di Agrigento

Parte la seconda edizione del progetto "Crescere in Digitale" della Camera di commercio di Agrigento. Si tratta di una iniziativa che mette a confronto i giovani e le aziende italiane per trasformare le competenze digitali acquisite online in opportunità di lavoro.

Oggi e domani, presso l'ente camerale di via Atenea, si terranno i laboratori formativi di "Crescere in Digitale" cui parteciperanno i giovani della provincia selezionati tra coloro che hanno completato la prima fase del percorso formativo on line e superato con successo il test.

I laboratori rappresentano la prima occasione di contatto tra i giovani e le imprese del territorio che si sono iscritte a "Crescere in Digitale" per offrire tirocini formativi rimborsati da Garanzia Giovani. Durante il laboratorio sarà data la possibilità ai ragazzi di sostenere i colloqui e conoscere le aziende per accedere ad uno dei tirocini offerti dalle imprese della provincia di Agrigento. Molte altre opportunità sono a disposizione dei giovani del territorio agrigentino vista la ricca offerta di tirocini su base provinciale.

La seconda edizione di "Crescere in Digitale" è un progetto di Anpal e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali realizzato in partnership con Unioncamere e Google a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" per diffondere le competenze digitali tra i giovani e avvicinare al web le imprese italiane. Il progetto, lanciato a settembre 2015 con l'avvio della piattaforma, giunto alla sua seconda edizione, si rivolge ai giovani iscritti al programma "Garanzia Giovani" offrendo loro un percorso di formazione articolato in oltre 50 ore di training online, laboratori sul territorio e 5.000 tirocini nelle imprese italiane.

