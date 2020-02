Sciacca, regole e varchi presidiati: ecco le misure di sicurezza per il Carnevale

«È vietato introdurre all'interno del perimetro della manifestazione bevande alcoliche con gradazione superiore al 21%, bottiglie in vetro, lattine, oggetti contundenti, armi di qualsiasi genere a prescindere dal possesso di licenza per il porto d'armi, sostanze infiammabili e/o esplosive di qualsiasi tipo, bombolette spray di qualsiasi natura, bancarelle dei venditori ambulanti (salvo quelle autorizzate), motorini e autoveicoli (salvo quelli autorizzati)». È questo uno dei 16 punti del regolamento diramato ieri dalla Futuris, la società che gestisce il Carnevale di Sciacca, che regola l'attività all'interno del perimetro della festa quello che, da sabato 22 a martedì 25 febbraio, sarà a pagamento. Nelle giornate del 20 e del 1 febbraio, invece, il circuito all'interno del quale si svolgerà la manifestazione sarà fruibile gratuitamente.

Cinquanta operatori della Futuris vigileranno ai varchi dai quali si accederà al circuito, mentre è in corso una verifica, casa per casa, condominio per condominio, per accertare chi rientra nelle zone del centro storico per le quali scatta l'esonero dal pagamento del ticket. Il pass residente verrà consegnato nei giorni antecedenti la manifestazione presso l'Ufficio Turistico del Comune di Sciacca, esibendo un documento d'identità in corso di validità. I botteghini agli ingressi del circuito non possono rilasciare nessun pass. L'esercente, il professionista ed il titolare di attività con sede all'interno del circuito dovrà richiedere il pass per sé e per i suoi dipendenti. Anche il pass esercenti verrà consegnato nei giorni antecedenti la manifestazione presso l'Ufficio Turistico del Comune, esibendo un documento d'identità del titolare dell'attività e dei suoi dipendenti.

Il costo del singolo ticket valido per l'ingresso di una persona è di 2 euro per tutti i cittadini residenti a Sciacca ed è valido per l'intera giornata. Il costo del singolo abbonamento valido per l'ingresso di una sola persona alle quattro giornate della manifestazione è di 5 euro. L'abbonamento è acquistabile fino al 22 febbraio 2020 presso tutti i punti vendita autorizzati e sulla piattaforma TicketSms. Il singolo biglietto giornaliero potrà essere acquistato presso i botteghini situati agli ingressi del circuito e sulla piattaforma TicketSms. Il costo del singolo ticket valido per l'ingresso di una persona è di 4 euro per tutti i cittadini non residenti a Sciacca ed è valido per l'intera giornata. Il costo del singolo abbonamento valido per l'ingresso di una sola persona alle quattro giornate della manifestazione è di 10 euro. Anche l'abbonamento è acquistabile fino al 22 febbraio 2020 presso tutti i punti vendita autorizzati e sulla piattaforma TicketSms e il singolo biglietto giornaliero presso i botteghini situati agli ingressi del circuito e sulla piattaforma TicketSms.

