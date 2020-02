Festa a Sciacca, il Museo dei 5 sensi tra i primi 11 ecomusei in Sicilia

Il Museo diffuso dei 5 sensi di Sciacca è ufficialmente tra i primi 11 ecomusei istituiti dalla Regione Sicilia. Grande festa a Sciacca per i promotori del Museo Diffuso: "Il riconoscimento - si legge nella nota - certifica la bontà dell'azione intrapresa, consolida la rete creata in città tra associazioni, enti ed istituzioni, operatori del turismo, del commercio e dell'artigianato, offre a Sciacca la possibilità di rientrare in circuiti regionali e nazionali che sembravano perduti".

"Ma soprattutto - continua la nota - il Museo diffuso testimonia il valore del lavoro di squadra, conferma la bontà di un progetto di comunità che si allea per il conseguimento dello stesso obiettivo: la valorizzazione del patrimonio, la crescita della città, la narrazione della bellezza che ci circonda; e dimostra che entusiasmo, buona volontà, comunione di intenti sono capaci capace di trascinare la politica (e non viceversa) e superare gli ostacoli della burocrazia".

Il presidente della Regione Nello Musumeci, ha aperto le porte agli ecomusei per rafforzare l'offerta culturale della regione, rafforzare la rete degli attrattori turistici, coinvolgendo direttamente i territori, così superando un immobilismo che perdurava da anni.

Attraverso gli Ecomusei infatti vengono valorizzate ed esaltate le peculiarità del territorio, attraverso il coinvolgimento delle comunità locali chiamate a prendersi cura del loro patrimonio e promuoverne la narrazione al mondo.

