Agrigento, al via i festeggiamenti in onore di San Calogero

Sono iniziati i festeggiamenti in onore di San Calogero, ad Agrigento. Sono stati tanti i fedeli che hanno affrontato il classico viaggio a piedi, a volte scalzi, da San Leone fino al santuario. Poi sono state celebrate le sante messe.

Nell'omelia, il cardinale, don Franco Montenegro, ha puntato il dito contro l'impossibilità di scegliere gli aspetti della fede che piacciono e non tener conto di altri.

I festeggiamenti, come riporta Angelo Gelo in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, sono proseguiti per tutta la giornata. Dopo la processione serale, i fuochi d'artificio ed il rientro al santuario hanno chiuso gli appuntamenti della prima domenica di festa.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata