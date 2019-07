San Calogero, al via i festeggiamenti ad Agrigento

È festa, quella tanto attesa in onore di San Calogero: compatrono della città. Per la prima domenica di luglio, come da tradizione, si comincia presto: il santuario aprirà alle 5,30 e subito dopo cominceranno ad arrivare i pellegrini dei gruppi parrocchiali e prenderanno il via le messe.

Agrigento, per una settimana intera, sarà meta di devoti che provengono anche dall'estero e dai Comuni dell'hinterland e non soltanto, e di turisti. L'amministrazione comunale, in occasione degli eventi programmati per la festa di San Calogero, fino a domenica 14 luglio, a tutela della sicurezza urbana e della pubblica incolumità, ha imposto una raffica di divieti.

"È vietato ai titolari delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, in sede fissa ed itinerante, di vendere e somministrare bevande sia alcoliche che non alcoliche in bottiglie di vetro o lattine o contenitori in metallo. È vietato divieto utilizzare, nelle aree pubbliche nell'ambito di svolgimento della manifestazione, bottiglie e bicchieri di vetro o lattine e contenitori in metallo per il consumo di bevande - ha reso ufficialmente noto, ieri, il sindaco Lillo Firetto - . È vietato consumare bevande alcoliche in aree pubbliche salvo nei casi in cui la somministrazione e la conseguente consumazione, avvengano all'interno dei locali. Rigorosamente vietati, per come accade da tempo ormai, i petardi: Per tutto il periodo dei festeggiamenti è vietato vendere e fare esplodere, all'interno dell'area della manifestazione, artifici pirotecnici".

