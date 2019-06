Valle dei Templi di Agrigento, aperture anche di notte

C'è uno spettacolo al quale non soltanto gli agrigentini, ma soprattutto i turisti, hanno dimostrato di non saper rinunciare: la Valle dei Templi di notte.

Perché le rovine archeologiche di Agrigento riescono - durante le ore serali e notturne - ad incantare e a far innamorare anche chi quella Valle la conosce bene. Anche quest'anno, torna dunque la possibilità delle passeggiate al chiaro di luna fra i Templi. E sarà possibile dal 13 luglio al 15 settembre.

C'è però una data da ricordare: il 5 luglio. Perché quel giorno - sarà il momento della sfilata internazionale di Dolce & Gabbana - l'incantata Valle chiuderà presto. A ricordare che, anche per quest'anno, saranno possibili le visite serali e notturne è stato il direttore uscente del Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi: Giuseppe Parello.

"Dal 13 luglio al 15 settembre l'apertura avverrà tutti i giorni feriali dalle 19 alle 22.00, con uscita dall'area archeologica alle 23. Nei giorni prefestivi e festivi, - scrive il direttore del Parco, Giuseppe Parello, - l'apertura serale delle 19 consente la visita fino alle 23, con uscita dall'area archeologica alle 24. Per l'accesso alle aree archeologiche è possibile utilizzare il parcheggio e la biglietteria posta in prossimità del tempio di Giunone o la biglietteria posta presso Porta V, in contrada Sant'Anna. Le biglietterie sono entrambe servite da parcheggio".

Domenica, 4 agosto, e domenica, 1 settembre, prime domeniche del mese, il previsto ingresso gratuito è consentito fino alle 19 con uscita alle ore 20. "Durante la visita straordinaria serale e notturna, con inizio alle ore 20 e uscita a mezzanotte, l'ingresso sarà a pagamento - ricorda Parello - . Il 5 luglio, inoltre, per motivi di sicurezza legati ad un evento esclusivo (la sfilata internazionale di Dolce & Gabbana ndr.), l'accesso dei visitatori all'area archeologica sarà possibile fino alle 10,30 con uscita alle 11,30”.

Anche queste visite serali e notturne, appare probabile, non potranno far altro che contribuire a richiamare il già fortissimo turismo cinese. Nelle scorse settimane, grazie ad una analisi condotta da un team di influencer e opinion leader che premia l'Italia come destinazione più popolare dell'anno, Agrigento era risultata essere - nell'ambito dell'"It's my world travel awards 2019" - tra le mete più ambite.

© Riproduzione riservata

