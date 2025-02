Morto tra le fiamme per salvare i familiari, il sindaco di Caltabellotta annuncia il lutto cittadino

«In un piccolo paese come il nostro la cittadinanza è come se fosse una grande famiglia, e tutti noi in questo momento siamo costernati. Per il giorno dei funerali proclamerò il lutto cittadino». Lo dice Biagio Marciante, sindaco di Caltabellotta (Agrigento), comune dove ieri pomeriggio è morto, nell’incendio dell’abitazione di via dei Cappuccini, l’operaio Salvatore Benfari, 47 anni, avvolto dalle fiamme che si erano propagate nell’appartamento, poco dopo aver tratto in salvo le figlie e la madre.

Nello stabile interessato dall’incendio sono ripresi stamattina i rilievi da parte dei carabinieri del raggruppamento investigazioni scientifiche e dei vigili del fuoco. Non si è ancora in grado di risalire all’origine di quanto accaduto. L’ipotesi prevalente al momento continua ad essere quella del corto circuito. È stato già escluso un possibile malfunzionamento della caldaia dello stabile.

Stando a quanto si apprende l’appartamento e il mobilio sarebbero stati completamente distrutti. «In casi del genere - dice uno dei vigili del fuoco intervenuti ieri in via dei Cappuccini - potere risalire all’origine certa del rogo è più complicato».