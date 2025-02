Tragedia a Caltabellotta, incendio in una palazzina del centro: muore un uomo di 47 anni

Nell’incendio divampato in un’abitazione a Caltabellotta, in provincia di Agrigento, è morto un uomo di 47 anni. La vittima sarebbe il figlio dell’anziana che abita nella palazzina, col marito che non era in casa, e che è rimasta ustionata.

L'incendio è divampato nel pomeriggio in un edificio nella via dei Cappuccini, in pieno centro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e un’ambulanza.

Nell’appartamento, che si sviluppa su due piani, vive una coppia di anziani coniugi. Non si conoscono al momento le cause che hanno generato le fiamme.