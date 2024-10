Licata fa i conti con l'esondazione del Salso, anche i volontari per spalare il fango

Protezione civile, operai, volontari e cittadini, avvalendosi dei mezzi di spurgo, per tutta la notte e fino alle 6, hanno lavorato su corso Serrovia, la strada che unisce la zona del mare al resto della città. Una via, altamente trafficata, dove sorgono case e tante attività commerciali. Adesso, le stesse squadre si sono spostate in corso Umberto II e in via Giarretta. Le pale meccaniche stanno rimuovendo il grosso del fango, poi verrà gettata sabbia per far consolidare il fango che rimane e si procederà al lavaggio delle strade. I cittadini, in grande difficoltà, sono consapevoli del fatto che ci vorranno giorni prima di riuscire a tornare alla normalità.

La criticità maggiore è quella del mercato ortofrutticolo di via Giarretta che è completamente allagato. Sono in azione due mezzi meccanici e quattro idrovore che aspirano acqua e fango. Oltre agli uomini della Protezione civile, ai dipendenti comunali e a tanti volontari, sono al lavoro anche i proprietari dei magazzini dell’ortofrutticolo. Accanto al loro anche il sindaco della città, Angelo Balsamo.

A Licata, nell’Agrigentino, dove oggi è tornato il sole, si continua a spalare fango e si andrà avanti così almeno per un paio di giorni dopo che ieri il fiume Salso è esondato in più punti. La foce, nel momento della piena, è arrivata a circa 8 metri d’altezza e oggi si è abbassata a 2 metri, rientrando nel letto.

Corsa contro il tempo per riaprire le scuole

Pale meccaniche, operai e volontari stanno cercando di fare in fretta, a Licata, per ripulire i quartieri dove sorgono gli istituti scolastici. L’obiettivo è non far perdere giorni di scuola agli studenti. Ma non c’è ancora certezza che domani potranno tornare sui banchi.

«Già ieri sera abbiamo lavorato su corso Serrovira, attorno al liceo e agli altri istituti scolastici - spiega il sindaco Angelo Balsamo - . Stiamo continuando a farlo e speriamo di riuscire a ripulire tutto entro la prima serata. Abbiamo altre 8 ore a disposizione. Decideremo in serata».

Il sindaco di Licata: chiesto lo stato di calamità per i danni del maltempo

«Prima la siccità terribile, poi arriva l’acqua e la buttiamo al mare. Lo scempio dello scempio. Sei metri cubi al secondo di acqua dolce della diga Cuminelli che vanno al mare, sino a qualche giorno fa tutto vuoto, poi arriva l’acqua, che si può invasare, e invece si butta al mare, per l’ennesima volta». Lo dice, e con rabbia, un imprenditore agricolo di Licata in merito all’esondazione di ieri del fiume Salso.

A Licata, dove il centro operativo comunale (Coc) è ancora in funzione, si guarda alla foce e al letto del fiume, ma anche alle previsioni del tempo. Oggi e domani non sono previste piogge, forse martedì ci saranno nuovi temporali.

«Licata ieri ha subito e, di nuovo, pagato tutti gli errori della Sicilia perché il Salso non viene rispettato. Con una violenza e una velocità inaudita, dopo mesi e mesi di siccità, tutta l’acqua è stata scaricata verso il mare», ha detto il sindaco Angelo Balsamo che è in costante contatto con la Regione.

«Ho già sentito gli assessori regionali Barbagallo, Savarino, Di Mauro. Qui la situazione è drammatica e bisogna intervenire con urgenza ed emergenza perché il danno è di svariati milioni di euro», spiega l’amministratore che ha già chiesto, nelle more di una quantificazione dei danni, il riconoscimento dello stato di calamità naturale.