Esonda il fiume Salso a Licata: scatta l'evacuazione delle case, in salvo due uomini che si erano rifugiati sui tetti

I vigili del fuoco, con l’elicottero, sono riusciti a salvare un uomo che si era arrampicato sul tetto di un’abitazione a Licata , dove per il maltempo è esondato il fiume Salso, all’altezza del chilometro 231 della strada statale 115, vicino a un distributore di benzina. Un pompiere si è calato dall’elicottero e ha imbracato e issato, portandolo in salvo, l’uomo.

Nel frattempo il sindaco Angelo Balsamo, che per oggi aveva disposto la chiusura di scuole, ville e giardini, ha attivato un numero di telefono per le emergenze.

È esondato il fiume Salso a Licata, nell’Agrigentino per la pioggia caduta copiosa in quell’area. La protezione civile e i vigili del fuoco hanno disposto l’evacuazione urgente di tutte le abitazioni vicine. Alcuni automobilisti, sorpresi dall’onda, si sono rifugiati sui tetti delle auto nell’attesa dei soccorsi.

A Licata si era temuto che ci fosse un disperso per il maltempo, ma per fortuna la persona è stata ritrovata. Più squadre dei vigili del fuoco, provenienti dal distaccamento di Gela, stanno lavorando nel quartiere Africano che è tutto allagato.

L’elicottero dei vigili del fuoco è riuscito a mettere in salvo, issandolo a bordo del velivolo, anche un altro licatese che era sul tetto della propria auto rimasta intrappolata, dopo l’esondazione del fiume Salso, in contrada Bugiades a Licata.

Secondo quanto si apprende dalla centrale operativa dei vigili del fuoco di Agrigento al momento non ci sono altre segnalazioni di persone da soccorrere con l’elicottero. Ci sono a Licata, però, due quartieri sott’acqua e stanno arrivando, dopo quelli di Gela, anche squadre di vigili del fuoco da Palermo e da Trapani e personale con ruspe e pale.

Il sindaco di Licata a concittadini: «Rimanete a casa»

«Abbiamo attivato il Coc», il centro operativo, «e si sta facendo tutto il possibile per mettere in sicurezza tutto il territorio».

Lo ha detto il sindaco di Licata, Angelo Balsamo, città dell’Agrigentino dove per le forti piogge è esondato il fiume Salso, invitando «i cittadini a non uscire di casa se non è strettamente necessario, per permettere ai soccorritori di potere lavorare dove c’è bisogno». «Cortesemente - ha aggiunto - rimanete a casa».