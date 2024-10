Il femminicidio a Solero ancora senza un movente: si scava nella vita dei coniugi agrigentini

Sarà sentito dal magistrato nelle prossime ore, per l’interrogatorio di garanzia, Giovanni Salamone, 61 anni, l’uomo che ieri mattina (16 ottobre) ha ucciso con almeno 6 coltellate la moglie Patrizia Russo nella casa dove la coppia viveva, a Solero, in provincia di Alessandria. L’uomo, che si trova ora rinchiuso nel carcere cittadino, ha reso una piena confessione ai carabinieri ai quali si è consegnato, ma non ha spiegato le ragioni del gesto che ha posto fine alla vita della donna, 53 anni, insegnante di sostegno alla scuola media del paese. Ecco perché gli inquirenti stanno provando a scavare nella vita dei due coniugi, trasferitisi da meno di un anno in Piemonte da Agrigento.

Salamone è un agricoltore e commerciante di prodotti agricoli. Da tempo alimenta una grande passione per l’ambiente, trasformatasi in attivismo con una associazione ambientalista di Agrigento, la città di cui entrambi i coniugi sono originari. Nel 2020 aveva anche imboccato la strada della politica, candidandosi al Consiglio comunale senza riuscire ad essere eletto. Patrizia Russo, 53 anni, è invece una stimata insegnate di sostegno. In Sicilia aveva lavorato in diverse scuole ad Agrigento e poi a Favara. La scuola era la sua passione, tant'è che aveva accettato un trasferimento, quello a Solero, a più di 1000 chilometri da casa. Il movente dell’omicidio potrebbe essere da ricercare in questo repentino cambiamento di orizzonte di vita.