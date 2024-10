Femminicidio in Piemonte: agrigentini i coniugi, erano arrivati il giorno prima dalla Sicilia

Giovanni Salamone, 63 anni, originario della provincia di Agrigento, ha chiamato i carabinieri confessando di aver ucciso la moglie, Patrizia Russo, anche lei siciliana, di 53 anni. Il tragico episodio, un altro caso di femminicidio, è avvenuto a Solero, un piccolo paese in provincia di Alessandria dove i due si erano trasferiti da circa un anno. La donna è stata accoltellata nella camera da letto dell’appartamento in cui la coppia viveva in affitto. Non c’erano mai state denunce o segnalazioni che potessero far presagire l’accaduto. Patrizia, che insegnava sostegno nella scuola media Lucio Ferraris, era rientrata insieme al marito la sera prima dalla Sicilia, dove erano andati per la campagna dell’olio.

All'arrivo dei soccorsi, la donna era già deceduta. Il delitto è avvenuto in via Cavoli, al primo piano di una piccola casa rosa. La comunità di Solero, solitamente tranquilla, è sconvolta. Andrea Toniato, sindaco del paese, ha spiegato che la coppia era arrivata dalla Sicilia circa un anno fa Anche i vicini, che avevano qualche contatto con la coppia, si sono detti sorpresi e increduli di fronte a quanto accaduto.