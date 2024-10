Femminicidio in Piemonte, il paese di Solero sotto choc: «Una coppia normale come tante»

Don Mario Bianchi, parroco di Solero, è stato tra i primi ad arrivare a Solero, paese in provincia di Alessandria, sul luogo del delitto di Patrizia Russo, insegnante di sostegno alle scuole medie «Lucio Ferraris». Sarebbe stato il marito, Giovanni Salamone, 63 anni, a chiamare i carabinieri dopo aver accoltellato la moglie, 53 anni, per costituirsi e confessare il delitto.

Ha confermato la descrizione della coppia protagonista del fatto di sangue che ha sconvolto il piccolo centro dell’Alessandrino. «Sono persone cordiali - dice - li conosco entrambi perché partecipavano regolarmente alla messa della domenica».

Don Mario, 46 anni, cresciuto in provincia in un paese non lontano da qui, ordinato sacerdote molto giovane, è parroco a Solero, nella chiesa intitolata a San Perpetuo, dal 2005. Il sacerdote ha raccontato che poco dopo le sei i vicini di casa si sono svegliati a causa del trambusto dei mezzi di soccorso e dalle luci dei lampeggianti dei carabinieri. «Ma nessuno ha avvertito rumori sospetti», ha aggiunto.