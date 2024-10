Il femminicidio in Piemonte, la giunta di Agrigento paga il funerale: raccolta fondi anche a Solero

Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, e gli assessori della sua giunta pagheranno le spese dei funerali e del trasporto della salma di Patrizia Russo, la 53enne che è stata uccisa a coltellate dal marito Giovanni Salamone, a Solero, in provincia di Alessandria.

Il figlio della vittima, ieri sera, in occasione di una veglia di preghiera alla chiesa Badiola, nel centro storico della città, ha chiesto un sostegno economico. Miccichè, che non ha reso pubblica l’iniziativa benefica, ha confermato di avere subito avviato una raccolta di fondi personale con i suoi assessori per pagare le spese.

Raccolta fondi «Per Patrizia». È promossa dall’istituto scolastico Giovanni Pascoli di Solero in memoria della professoressa Patrizia Russo.

«Per ricordare la nostra insegnante anche in modo concreto - spiegano dalla scuola - abbiamo pensato di contribuire alla copertura delle spese per riportare Patrizia ad Agrigento, dove avrà sepoltura. La figlia Giuliana, studentessa, non ci ha nascosto le difficoltà e ha espresso la sua commossa gratitudine a chi avrà il piacere e la disponibilità ad aiutarla».

L’annuncio della raccolta fondi è condiviso dal Comune. Chi desiderasse partecipare può consegnare le offerte alle rappresentanti di classe, al parroco don Mario Bianchi, alla maestra Paola Scamuzzi, alla Farmacia Fondazione Grattarola. Si possono depositare anche in un bussolotto nella chiesa parrocchiale di San Perpetuo.