Lampedusa, fra i migranti superstiti un paraplegico di oltre 50 anni: «Abbiamo visto la morte»

C’è anche un paraplegico di oltre 50 anni fra i naufraghi siriani che, assistiti dagli psicologi della Croce Rossa, hanno trascorso il loro primo giorno all’hotspot di Lampedusa. «È riuscito a galleggiare e a nuotare e poi è stato issato sullo scafo dagli altri compagni di viaggio. Ha visto, come tutti gli altri, la morte con gli occhi, ma si è salvato», racconta Francesco D’Arca, il dirigente medico del poliambulatorio di Lampedusa che, nell’infermeria allestita sul molo Favarolo, ha prestato soccorso ai naufraghi.

«Erano tutti, un paio in particolar modo, in stato confusionale dovuto allo choc per essere rimasti per così tanto tempo in acqua e in balia del nulla - spiega D’Arca -. Due sono giovani, gli altri sono uomini di mezza età. Hanno raccontato di essere partiti in 28 da Sabratha, in Libia. La loro barca si è girata su di un fianco a causa del mare grosso e sono caduti in acqua. Tra loro c’erano anche tre bambini di 5, 7 e 10 anni. Il primo - ricostruisce il dirigente medico - era col papà. I due più grandi, invece, erano non accompagnati, quindi affidati ad amici o conoscenti. Sono dispersi anche loro».